В «Росгеологии» назначат ВРИО главы холдинга

Временно исполняющим обязанности (ВРИО) руководителя «Росгеологии» назначат Сергея Радькова, который сейчас занимает пост замгендиректора холдинга. Об этом сообщил председатель совета директоров геологоразведочной компании Александр Козлов, чьи слова приводит ТАСС.

Спикер также добавил, что Сергей Горьков – гендиректор «Росгеологии» с апреля 2019 года, останется в правлении холдинга. Сейчас в компании официально назначат ВРИО главы холдинга, а потом начнут утверждать гендиректора, поделился Козлов.

«Это все процедурные вещи. Для нас самое главное, чтобы геологические работы не останавливались, чтобы вовремя начались полевые экспедиции и люди получали зарплаты», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Горьков покинул пост из-за истечения срока контракта с холдингом. Договор перестал действовать в начале апреля. Причем никаких документов о продлении его полномочий не было.