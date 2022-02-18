В Росавтодоре обсудили начало строительства второго этапа обхода Нижнекамска и Челнов

В Татарстане в этом году началось строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который входит в состав транспортного маршрута Казань — Екатеринбург. Реализацию проекта сегодня обсудили в Росавтодоре, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Росавтодоре прошло заседание оперативного штаба по реализации проекта автомобильной дороги Казань — Екатеринбург. Представители подведомственных учреждений выступили с докладами о ходе реализации объектов, входящих в состав транспортного маршрута Казань — Екатеринбург», — отметили в пресс-службе.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов планируется в три этапа. Проектная документация первого этапа с мостом через Каму находится в стадии разработки. По второму этапу заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы. Проектная документация по третьему этапу рассматривается в Главгосэкспертизе России.

Общая протяженность обхода составит 81 километр. Это будет четырехполосная дорога первой технической категории.

По проекту планируется строительство двух транспортных развязок — в районе села Шингальчи и на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Альметьевск, а также двух путепроводов. Транспортные развязки будут освещены, встречные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

Кроме того, будет построено восемь мостов — через реки Аланка, Кляткина, Авлашка, Аштылга, Тимерсу и ручьи. В районе сел Сарсаз-Бли, Шингальчи и Керекес установят шумозащитные экраны общей протяженностью 5,4 километра.

Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина о продлении скоростной автомагистрали М12 Москва — Казань до Екатеринбурга.