Происшествия 28 февраля 2026 10:54

В Росавиации сообщили о проработке безопасных маршрутов в обход Ирана и Израиля

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля были проработаны безопасные авиамаршруты в обход этих стран, сообщили в Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, маршруты созданы совместно с Минтрансом РФ и авиаперевозчиками. Отмечается, что из-за использования обходных маршрутов вырастет полетное время.

«О корректировках в расписании перевозчики будут информировать пассажиров по своим каналам коммуникации», – рассказали в Росавиации.

