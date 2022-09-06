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Ру Тат
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Здоровье
6 сентября 2022  12:00
Эвелина Киселёва

В роллах суши-бара в Нижнекамске санврачи обнаружили кишечную палочку

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Житель Нижнекамска обратился в районный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ с жалобой на пищевое отравление после посещения суши-бара «Рок-н-Роллы» на улице Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование и нашли в кафе многочисленные нарушения.

«Не соблюдается поточность технологических процессов, недостаточное количество моечного оборудования, разделочный инвентарь не промаркирован, не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, не организован производственный контроль. В образцах готовой продукции – роллах и суши, а также в смывах с технологического инвентаря обнаружены бактерии группы кишечных палочек», – перечислили в пресс-службе.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы о временном закрытии, документы направили в Нижнекамский городской суд. Суд, в свою очередь, приостановил деятельность предприятия на 45 суток.

#кишечная инфекция #нижнекамск
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