В роллах суши-бара в Нижнекамске санврачи обнаружили кишечную палочку

Житель Нижнекамска обратился в районный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ с жалобой на пищевое отравление после посещения суши-бара «Рок-н-Роллы» на улице Менделеева. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование и нашли в кафе многочисленные нарушения.

«Не соблюдается поточность технологических процессов, недостаточное количество моечного оборудования, разделочный инвентарь не промаркирован, не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, не организован производственный контроль. В образцах готовой продукции – роллах и суши, а также в смывах с технологического инвентаря обнаружены бактерии группы кишечных палочек», – перечислили в пресс-службе.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы о временном закрытии, документы направили в Нижнекамский городской суд. Суд, в свою очередь, приостановил деятельность предприятия на 45 суток.