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Общество 3 июня 2023 12:18

В родительскую субботу Троицы владыка Кирилл совершил Литургию в архиерейской резиденции

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В родительскую субботу Троицы владыка Кирилл совершил Литургию в архиерейской резиденции
Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня, в канун праздника Святой Троицы, православные поминают усопших – этот день называет Троицкая родительская суббота. Сегодня Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в крестовом храме резиденции казанских митрополитов.

Владыке сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко и секретарь главы митрополии иеромонах Алексий Яцейко. После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим.

Сегодня вечером в Казанском соборе состоится Всенощное бдение, которое также возглавит митрополит Кирилл.

Завтра владыка отправится в Свияжск, где праздничная служба пройдет в Троицком храме Иоанно-Предтеченского женского монастыря. А 5 июня, в День Святого Духа, с его участием состоится Божественная литургия на архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского

#Религия #православие #Казанская епархия
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