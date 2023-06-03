В родительскую субботу Троицы владыка Кирилл совершил Литургию в архиерейской резиденции

Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня, в канун праздника Святой Троицы, православные поминают усопших – этот день называет Троицкая родительская суббота. Сегодня Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в крестовом храме резиденции казанских митрополитов.

Владыке сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко и секретарь главы митрополии иеромонах Алексий Яцейко. После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим.

Сегодня вечером в Казанском соборе состоится Всенощное бдение, которое также возглавит митрополит Кирилл.

Завтра владыка отправится в Свияжск, где праздничная служба пройдет в Троицком храме Иоанно-Предтеченского женского монастыря. А 5 июня, в День Святого Духа, с его участием состоится Божественная литургия на архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского