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В родительскую субботу Троицы владыка Кирилл совершил Литургию в архиерейской резиденции
Сегодня, в канун праздника Святой Троицы, православные поминают усопших – этот день называет Троицкая родительская суббота. Сегодня Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в крестовом храме резиденции казанских митрополитов.
Владыке сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко и секретарь главы митрополии иеромонах Алексий Яцейко. После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим.
Сегодня вечером в Казанском соборе состоится Всенощное бдение, которое также возглавит митрополит Кирилл.
Завтра владыка отправится в Свияжск, где праздничная служба пройдет в Троицком храме Иоанно-Предтеченского женского монастыря. А 5 июня, в День Святого Духа, с его участием состоится Божественная литургия на архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского
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