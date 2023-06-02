В родительскую субботу казанцы смогут добрать до кладбищ на специальных автобусах

В Казани в родительскую субботу, 3 июня, до кладбищ будут ходить специальные автобусы. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Так, общественный транспорт будет ходить по следующим маршртам:

№ 201с — от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;

№ 202с — от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№ 204с — от Дербышек до кладбища в жилом массиве;

№ 205с — от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;

№ 206с — от КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река;

№ 207с — от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;

№ 208с — от улицы Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая река.

Также по графику рабочего дня на линию выйдут автобусы №№ 2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№ 2, 3, 5, 7. Автобус № 84 будет курсировать до Киндерского кладбища.