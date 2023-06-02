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Общество 2 июня 2023 16:10

В родительскую субботу казанцы смогут добрать до кладбищ на специальных автобусах

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В Казани в родительскую субботу, 3 июня, до кладбищ будут ходить специальные автобусы. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Так, общественный транспорт будет ходить по следующим маршртам:

  • № 201с — от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;
  • № 202с — от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
  • № 204с — от Дербышек до кладбища в жилом массиве;
  • № 205с — от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;
  • № 206с — от КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река;
  • № 207с — от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;
  • № 208с — от улицы Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая река.

Также по графику рабочего дня на линию выйдут автобусы №№ 2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№ 2, 3, 5, 7. Автобус № 84 будет курсировать до Киндерского кладбища.

#автобусы
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