14 апреля 2026

В «Родине» высказались о слухах об интересе к Артему Дзюбе

Фото: fcakron.ru

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин опроверг информацию о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в московский клуб.

«Артем – сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач», – сказал Зинин.

Ранее появились сообщения, что 37-летний форвард может продолжить карьеру в «Родине» в случае выхода клуба в РПЛ. В текущем сезоне Дзюба провел 22 матча за «Акрон», забил 7 голов и отдал 5 передач. Его контракт действует до конца июня.

Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

Новости партнеров