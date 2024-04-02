В РКОД прооперировали пациента, у которого сломался позвоночник из-за метастазов

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана впервые провели нейрохирургическую операцию чтобы помочь пациенту с метастазами в позвоночнике. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКОД

62-летнему пациенту онкодиспасера с патологическим переломом первого поясничного позвонка, возникшем из-за метастазов, в клинике провели транспедикулярную фиксацию – это операция, когда при помощи специальных фиксирующих металлических конструкций позвонки закрепляются в правильном положении.

Несмотря на основной диагноз, мужчина вел достаточно активный образ жизни, и возникший перелом доставлял ему сильные боли. Чтобы предотвратить риск сдавливания спинного мозга, врачи решили провести хирургическое вмешательство, чтобы зафиксировать позвоночник. Операция была нужна не только для устранения боли, но и чтобы улучшить качество жизни пациента, ведь благодаря вмешательству мужчине станут доступны многие активности, о которых до этого не могло быть и речи.

Фото: Пресс-служба РКОД

Операцию проводила мультидисциплинарная бригада в составе нейрохирургов и онкологов. Такая операция на позвоночнике широко применяется в нейрохирургии и ортопедии, однако ее проведение у пациентов с раком – нечто новое, заметили в пресс-службе РКОД.

Фото: Пресс-служба РКОД

«Пациенты с метастатическим поражением позвоночника относятся к отдельной категории, так как имеют тяжелое основное заболевание и изменения в позвоночнике, который является особой анатомической структурой, включающей элементы опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Своевременная помощь пациентам может предупредить возможный перелом позвоночника и компрессию нервных структур, а также значительно улучшить качество жизни. Внедрение в рамках онкологической помощи нейрохирургического звена является перспективным и значимым направлением, которое может помочь многим пациентам избавиться от боли, сохранить активность, и что самое главное – продолжить получать основное лечение», – отметил заведующий 16-го онкологического отделения Ильдар Сафин.

Вместе с Сафиным операцию проводили нейрохирург казанской больницы №7 Марат Мулихов, помогали заведующий отделением интервенционной радиологии Алексей Пушков и врач-рентгенолог Ринат Хасанов.