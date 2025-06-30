В РКОД Татарстана впервые удалили забрюшинную опухоль, захватившую жизненно важные органы

Фото: РКОД

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана пациенту впервые удалили забрюшинную опухоль, которая угрожала другим органам. Об этом сообщила пресс-служба РКОД.

Пациент поступил в медицинское учреждение с острыми болями и критически низким уровнем гемоглобина. После обследования врачи поставили диагноз: забрюшинная опухоль, прорастающая в несколько жизненно важных органов — нижнюю полую вену, поджелудочную железу, правую почку и толстый кишечник.

Как отметили в онкодиспансере, такие случаи описываются в учебниках и невероятных историях спасения — чаще всего в стенах федеральных клиник. Татарстанские врачи решили без промедления оперировать столь сложную анатомическую зону.

Специалисты провели радикальное удаление забрюшинной опухоли с протезированием нижней полой вены — одного из крупнейших сосудов организма. Это вмешательство стало первым подобным случаем в истории диспансера.

Вмешательство провели: заместитель главного врача по медицинской части Александр Киршин, заведующий абдоминальным отделением Ильнур Шакиров, анестезиолог-реаниматолог Баходир Хамрабаев, операционная медсестра Ольга Коновалова и медсестра-анестезист Гульнара Краснобаева.

Пациент уже выписан и сейчас находится дома.