В следующем году, согласно проекту федерального бюджета, внесенному в Госдуму, в России сократят финансирование федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями. О том, изменится ли финансирование в онкослужбе Татарстана, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Республиканского клинического онкологического диспансера.

«В настоящее время говорить о конкретных изменениях финансирования онкологической помощи в Республике Татарстан на 2027 год пока преждевременно», – заявили в РКОД.

Параметры финансирования будут определяться после утверждения Правительством РФ Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2027 год, объяснили агентству. На ее основе будет сформирована и утверждена территориальная программа госгарантий Республики Татарстан, после чего будут согласованы тарифы на оплату медицинской помощи в системе ОМС

«Ориентировочно к концу января 2027 года можно будет дать более предметную оценку предполагаемых изменений. Окончательные выводы о финансировании медицинских организаций, в том числе онкологической службы республики, будут возможны после утверждения соответствующих документов и распределения объемов медицинской помощи», – отметили в Республиканском онкодиспансере.