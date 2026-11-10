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Общество 10 ноября 2026 09:21

В РКОД Татарстана мужчине удалили простату, увеличенную в 10 раз

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Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана удалили у мужчины увеличенную в десять раз простату. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

На диспансеризации у мужчины выявили рак простаты. Выяснилось, что орган увеличен почти в 10 раз и заходит внутрь мочевого пузыря, из-за чего мужчину беспокоили серьезные проблемы с мочеиспусканием.

Врачи полностью удалили пациенту предстательную железу, а затем восстановили соединение мочевого пузыря с мочеиспускательным каналом и естественный путь оттока мочи.

Операция прошла успешно. Пациент восстановился и уже выписан.

#ркод #минздрав татарстана
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