В РКОД Татарстана мужчине удалили простату, увеличенную в 10 раз
Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана удалили у мужчины увеличенную в десять раз простату. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
На диспансеризации у мужчины выявили рак простаты. Выяснилось, что орган увеличен почти в 10 раз и заходит внутрь мочевого пузыря, из-за чего мужчину беспокоили серьезные проблемы с мочеиспусканием.
Врачи полностью удалили пациенту предстательную железу, а затем восстановили соединение мочевого пузыря с мочеиспускательным каналом и естественный путь оттока мочи.
Операция прошла успешно. Пациент восстановился и уже выписан.