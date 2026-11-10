В РКОД Татарстана мужчине удалили простату, увеличенную в 10 раз

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана удалили у мужчины увеличенную в десять раз простату. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

На диспансеризации у мужчины выявили рак простаты. Выяснилось, что орган увеличен почти в 10 раз и заходит внутрь мочевого пузыря, из-за чего мужчину беспокоили серьезные проблемы с мочеиспусканием.

Врачи полностью удалили пациенту предстательную железу, а затем восстановили соединение мочевого пузыря с мочеиспускательным каналом и естественный путь оттока мочи.

Операция прошла успешно. Пациент восстановился и уже выписан.