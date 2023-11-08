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В РКОД спасли первого пациента в России с раком кишки и огромной грыжей диафрагмы
Уникальную хирургическую тактику применили онкологи Республиканского онкологического диспансера, спасая 73-летнего пациента от рака толстого кишечника, у которого помимо онкологии была гигантская грыжа диафрагмы. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.
Медики РКОД подстроились под нестандартное строение органов, которое изменила грыжа, и удалили новообразование.
В 9 лет Насим попал в автомобильную аварию, где получил грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Грыжа долгие годы никак себя не проявляла и мужчина жил, не вспоминая о ней до прошлого года.
Весной 2022 года уже 73-летний Насим проходил плановую диспансеризацию в поликлинике, сдал все стандартные для своего возраста анализы. При этом никаких жалоб у него не было – мужчина планово проверял здоровье. И тут ему пришел результат, который показал наличие скрытой крови в кале.
В начале июня уже в Республиканском онкологическом диспансере он прошел уточняющую диагностику, по которой врачи РКОД обнаружили редкое сочетание патологий. У мужчины одновременно были гигантская посттравматическая грыжа диафрагмы и рак толстого кишечника.
За 60 лет грыжа выросла до огромных размеров. Она сместила органы брюшной полости: толстый кишечник, тонкий кишечник, желудок, селезенку, поджелудочную железу, большой сальник располагались в левой плевральной полости там, где в норме расположено левое легкое и сердце. При этом такое серьезное смещение внутренних органов у Насима никакого дискомфорта не вызывало.
«В России данный случай описан впервые, а в мировой литературе встречается лишь 13 похожих случаев», – подчеркнули в пресс-службе РКОД.
В диспансере изучили мировой опыт лечения таких патологий, не всегда конечный результат был успешным. Тогда врач-онколог первого торакального отделения РКОД Альберт Сигал предложил на консилиуме применить собственный нестандартный подход. Все детали обсудили с руководителем клиники хирургии №1 Евгением Сигалом. А анестезиолог-реаниматолог клиники Лилиана Юсупова тщательно подобрала анестезиологическое сопровождение, работала как общая, так и эпидуральная анестезия.
«Онкологи Альберт Сигал и Азат Латыпов сохранили уникальную анатомию органов пациента, удалив только опухоль толстого кишечника с лимфатическими узлами, не трогая грыжу. При этом им удалось избежать осложнений как во время, так и после операции», – рассказали в клинике.
Кроме того, пациенту сформировали новое соединение кишечника в левой плевральной полости около левого легкого и сердца, чтобы избежать таких смертельных осложнений, как тромбоэмболия и повышение внутрибрюшного давления.
После успешной операции мужчина прошел профилактическую химиотерапию. И спустя год наблюдений за пациентом, в РКОДе уверены, что стратегию лечения выстроили правильно, как в отношение рака, так и в отношении грыжи.
«Сейчас мне уже 74 года и благодаря врачам я живу полной жизнью», - отметил Насим.
По результатам последнего УЗИ и рентгена у пациента все в порядке, отдаленных метастазов и рецидива заболевания нет.
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