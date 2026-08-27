В РКОД опровергли нехватку лекарств для лечения рака молочной железы

Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана закончились препараты для лечения рака молочной железы. В пресс-службе медучреждения дали «Татар-информу» комментарий по этому поводу.

«В настоящее время препараты рибоциклиб и фулвестрант имеются в РКОД в достаточном количестве. Препараты были закуплены на 2026 год в полном объеме в соответствии с заявками РКОД», – рассказали агентству.

По требованию Росздравнадзора в начале лета одна из серий фулвестранта была изъята из-за несоответствия требованиям качества. В связи с этим потребовалась дополнительная закупка. В августе в течение непродолжительного периода препарат временно отсутствовал в РКОД.

На период временного отсутствия фулвестранта пациентам назначались альтернативные схемы лекарственной терапии с использованием других противоопухолевых препаратов. В настоящее время поставки возобновлены, фулвестрант имеется в достаточном количестве. Рибоциклиб также закуплен в необходимом объеме и имеется в наличии.

«Онкологическая служба республики продолжает работу по обеспечению пациентов необходимой терапией. Вопросы лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле», – отметили в онкодиспансере.