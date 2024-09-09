В больницах Татарстана с лихорадкой Западного Нила находятся на лечении шесть пациентов

В больнице проходят лечение шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

В ведомстве отметили, что есть больные и в тяжелом состоянии.

«Пациенты с этим заболеванием поступают с лета этого года. За это время летальных исходов с диагнозом “Лихорадка Западного Нила” не зарегистрировано», – рассказали в Минздраве республики.

Как выяснил «Татар-информ», два жителя Татарстана, о которых ранее говорилось как о погибших от лихорадки, скончались вследствие осложнений, вызванных другими заболеваниями, проявившимися в ходе болезни.