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В больницах Татарстана с лихорадкой Западного Нила находятся на лечении шесть пациентов
В больнице проходят лечение шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
В ведомстве отметили, что есть больные и в тяжелом состоянии.
«Пациенты с этим заболеванием поступают с лета этого года. За это время летальных исходов с диагнозом “Лихорадка Западного Нила” не зарегистрировано», – рассказали в Минздраве республики.
Как выяснил «Татар-информ», два жителя Татарстана, о которых ранее говорилось как о погибших от лихорадки, скончались вследствие осложнений, вызванных другими заболеваниями, проявившимися в ходе болезни.
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