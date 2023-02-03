В РКИБ помогли родить женщине с ветрянкой, при этом не заразив инфекцией малыша

В Республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана приняли роды у женщины, болеющий ветрянкой. Об этом «Татар-инрформу» рассказали в пресс-службе клиники.

Беременная жительница Татарстана поступила в республиканскую инфекционку с типичной формой ветряной оспы. Ее состояние было стабильное, но сохранялся риск высокой температуры и других осложнений. Поэтому пациентка находилась под постоянным наблюдением врачей, ее лично консультировал главный акушер-гинеколог Минздрава республики.

Не секрет, что ветрянка во взрослом возрасте проходит тяжело, а во время беременности эта инфекция еще больше нагружает организм.

Фото: Пресс-служба РКИБ

На сроке 37 недель, 1 февраля у пациентки РКИБа начались схватки. Врачи с учетом эпидемических показаний решили принять роды прямо в инфекционной больнице. В поддержку врачам РКИБ прибыла бригада медиков из родильного дома седьмой горбольницы Казани.

Роды прошли успешно. Мальчик родился здоровым, весом 3,2 килограмма, ростом 50 сантиметров.

Врачи сделали все возможное, чтобы малыш не заразился ветрянкой. Сразу после рождения младенца отделили от мамы. Для новорожденного ребенка инфекция могла бы стать опасным испытанием, потому что его организм еще слаб, заболевание могло пройти с серьезными с осложнениями.

«Сейчас мама продолжает лечение от ветряной оспы, ребенок находится под наблюдением врачей в детском отделении. Их здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они готовятся к выписке домой», – заключили в пресс-службе медицинского учреждения.