В РКИБ назвали фейком информацию о взрыве газа
В телеграм-каналах Татарстана распространилась информация, что в Республиканской клинической инфекционной больнице разгерметизировался газовый баллон. В пресс-службе РКИБ «Татар-информу» объяснил, что в больнице проводили опрессовку кислородных труб, которые были даже не подключены к системе снабжения кислородом.
Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ, во время ремонтных работ одна из заглушек вылетела, спровоцировала громкий звук.
На всякий случай обратились в экстренные службы.
В больнице подчеркнули, что пострадавших нет.