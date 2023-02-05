В РКИБ назвали фейком информацию о взрыве газа

В телеграм-каналах Татарстана распространилась информация, что в Республиканской клинической инфекционной больнице разгерметизировался газовый баллон. В пресс-службе РКИБ «Татар-информу» объяснил, что в больнице проводили опрессовку кислородных труб, которые были даже не подключены к системе снабжения кислородом.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ, во время ремонтных работ одна из заглушек вылетела, спровоцировала громкий звук.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На всякий случай обратились в экстренные службы.

В больнице подчеркнули, что пострадавших нет.