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Происшествия
5 февраля 2023  22:38
Эвелина Киселёва

В РКИБ назвали фейком информацию о взрыве газа

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В телеграм-каналах Татарстана распространилась информация, что в Республиканской клинической инфекционной больнице разгерметизировался газовый баллон. В пресс-службе РКИБ «Татар-информу» объяснил, что в больнице проводили опрессовку кислородных труб, которые были даже не подключены к системе снабжения кислородом. 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ, во время ремонтных работ одна из заглушек вылетела, спровоцировала громкий звук. 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На всякий случай обратились в экстренные службы. 

В больнице подчеркнули, что пострадавших нет.

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