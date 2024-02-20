В РКБ за прошлый год провели 17 тысяч операций

В поликлинике Республиканской клинической больницы проконсультировали больше 200 тысяч пациентов за прошлый год. Об этом на итоговом больничном совете РКБ рассказал главный врач Рафаэль Шавалиев.

«Если мы говорим о консультативной помощи – это больше 200 тысяч. Если говорить об операциях – это более 17 тысяч. Это достойные цифры, которые дают нам возможность говорить о профессионализме наших специалистов», – отметил он, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Главный врач РКБ рассказал, что за прошлый год сотрудники больницы запатентовали 12 приборов и технологий. Еще 12 заявок было подано на рассмотрение уже на текущий год.

«Инновации двигают наших врачей посмотреть за пределы того, чем они занимаются. Это некое спасение от профессионального выгорания», – отметил главврач. Многие из них представили на выставке перед началом совета. Их оценил и министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.