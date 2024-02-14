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В РКБ удалили кисту с клубками волос, которая выросла рядом с сердцем
Хирурги торакального отделения №1 Республиканской клинической больницы Татарстана удалили пациентке дермоидную кисту с клубками волос внутри. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Образование заметили у 44-летней жительницы Бавлинского района республики на флюорографии, на КТ подтвердили. Киста расположилась в средостении – это центральное пространство грудной клетки между двумя плевральными полостями. Женщину направили в РКБ.
«Оказалось, что рядом с сердцем выросла дермоидная киста размером 10 на 7 на 15 сантиметров. Внутри этой кисты образовались две большие волосяные головки», – рассказали в РКБ.
Торакальные хирурги больницы удалили образование через три небольших прокола за два часа. В этот же день женщина ходила без труда по палате.
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