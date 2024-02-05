Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РКБ Татарстана женщине удалили кисту яичника размером с футбольный мяч
В Республиканской клинической больнице 56-летней женщине удалили гигантскую кисту яичника. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Жительница Кукмормского района сильно похудела. В конце января в животе внезапно появились сильные боли. Она начала нащупывать образование больших размеров внизу живота.
Когда терпеть боли стало невозможно, женщина вызвала скорую помощь, ее приняли в местную ЦРБ и оттуда направили в Республиканскую клиническую больницу.
В отделении хирургии №2 РКБ специалисты диагностировали тератому левого яичника. Чаще всего такая опухоль оказывается доброкачественной. Медики запланировали операцию на ближайшее время.
«За час наши врачи убрали образование. Размером оно было с футбольный мяч. Через несколько дней после операции отпустили пациентку домой», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе РКБ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»