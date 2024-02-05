В РКБ Татарстана женщине удалили кисту яичника размером с футбольный мяч

В Республиканской клинической больнице 56-летней женщине удалили гигантскую кисту яичника. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Жительница Кукмормского района сильно похудела. В конце января в животе внезапно появились сильные боли. Она начала нащупывать образование больших размеров внизу живота.

Фото: Пресс-служба РКБ

Когда терпеть боли стало невозможно, женщина вызвала скорую помощь, ее приняли в местную ЦРБ и оттуда направили в Республиканскую клиническую больницу.

В отделении хирургии №2 РКБ специалисты диагностировали тератому левого яичника. Чаще всего такая опухоль оказывается доброкачественной. Медики запланировали операцию на ближайшее время.

Фото: Пресс-служба РКБ

«За час наши врачи убрали образование. Размером оно было с футбольный мяч. Через несколько дней после операции отпустили пациентку домой», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе РКБ.