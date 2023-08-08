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Впервые в Татарстане в РКБ ребенка родила женщина без почек
В Перинатальном центре Республиканской клинической больницы родила 35-летняя женщина без почек. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
В РКБ отметили, что женщина осталась без почек еще в 12 лет. Четыре года она прожила с донорской почкой, но началось отторжение. И с 16 лет жительница Татарстана жила на диализе – вспомогательной процедуре, которая очищает кровь, буквально выполняя функцию почек. В 2009 году женщина перенесла операцию на открытом сердце из-за тромба в правом предсердии.
Пациентку наблюдали в федеральном центре в Москве и в отделении гемодиализа Республиканской клинической больницы.
«На консилиуме женщине несколько раз предлагали прервать беременность. Но безуспешно. Шесть раз в неделю беременную проводили через гемодиализ. И раз в неделю пациентка ездила на консультации в федеральный центр», – рассказали в больнице.
На сроке 38 недель жительница Татарстана родила абсолютно здорового малыша.
В РКБ подчеркнули, что это фактически первый случай в истории республики.
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