В РКБ Татарстана спасли женщину с разорвавшейся аневризмой и отеком мозга

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли и поставили на ноги женщину, у которой в головном мозге разорвалась аневризма. О том как проходило сложное лечение, рассказали в пресс-службе больницы.

В конце апреля ранним утром 38-летняя жительница Зеленодольска внезапно потеряла сознание. Ее доставили в центральную районную больницу в состоянии комы. В полночь пациентку перевели в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

«В палате интенсивной терапии отделения острого нарушения мозгового кровообращения реаниматологи и неврологи начали лечение. Все понимали, что у женщины массивное кровоизлияние, причиной которого стала, скорее всего, аневризма, но где именно “рвануло” – никто не мог понять. Кровь скопилась в желудочках мозга и лобарной зоне», – рассказали в пресс-службе РКБ.

Фото: Пресс-служба РКБ

На четвертые сутки состояние женщины стало стремительно ухудшаться – усилился отек мозга. Неврологи и реаниматологи начали специализированную противоотечную терапию. Уже через сутки был эффект – пациентка начала приоткрывать глаза. Медики продолжили лечение.

В свою очередь, рентгенхирурги во время ангиографии нашли новую неразорвавшуюся аневризму – поставили спираль, продолжили поиск места разрыва. Но безуспешно. Параллельно с лечением и реабилитацией продолжали искать разовравшуюся аневризму и неврологи. Наконец, спустя несколько дней на МРТ специалисты смогли найти место разрыва – в передней мозговой артерии – ее застентировали.

После того как угроза миновала, началась активная реабилитация. Два месяца пациентка провела в отделениях реанимации №1 и №3 РКБ.

24 июня женщину перевели из реанимации в первое отделение неврологии. Через несколько дней пациентка впервые встала на ноги с поддержкой реабилитологов. А 4 июля впервые после того, что с ней произошло, заговорила с логопедом.

«Хороших результатов удалось добиться благодаря большой команде специалистов. Пациентке делают массажи и магнитотерапию, суставную гимнастику, проводят лекарственную терапию. Впереди ее ждет длительная реабилитация и возвращение к прежней жизни», – отметили в больнице.