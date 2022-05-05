Парня, плечо которого насквозь проткнул деревянный брус, спасли в РКБ Татарстана

19-летнего парня, плечо которого насквозь проткнул деревянный брус, спасли врачи РКБ Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Молодого человека доставили в травматологический центр РКБ из Балтасинского района РТ санавиацией накануне. Как выяснилось, он разбирал старую постройку. В какой-то момент стена обрушилась и придавила его, а брус проткнул ему плечо.

«У парня сложный перелом ключицы, ушиб головного мозга и перелом тазобедренных костей. Чудом не задеты ни легкое, ни важные артерии», – объяснили в пресс-службе РКБ.

Сейчас парень в тяжелом состоянии после операции находится в реанимации. Жизненно важные органы и сосуды, по словам врачей, задеты не были, но сохраняется опасность инфицирования. Врачи делают все возможное.