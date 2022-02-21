В РКБ Татарстана спасли пациента с зубной щеткой, воткнутой в мозг

В Республиканской клинической больнице Татарстана провели операцию по извлечению зубной щетки из головы пациента, которая вонзилась в мозг. Историю спасения пациента рассказали в инстаграм-аккаунте больницы.

Глубокой ночью в приемный покой Республиканской клинической больницы Татарстана привезли мужчину с зубной щеткой, которая была воткнута в голову. Пациент был в сознании. Прямо из кареты скорой его завезли на КТ. Результаты врачей очень порадовали, жизненно важные участки не задеты. Но срочно нужна была операция.

Фото: пресс-служба РКБ

В пресс-службе клиники рассказали, что этим пациентом оказался их коллега – врач из далекого региона. Полтора года назад он получил тяжёлую травму головы, перенёс открытую операцию на головном мозге. Долго восстанавливался и продолжал оперироваться, чтобы восстановить кожный покров в области травмы.

«В тот вечер щетка почти по самую щетину зашла в мозг именно через место первой травмы. Но, как это ни странно звучит, ему повезло: сглаженные края ручки зубной щётки как бы «раздвинули», а не проткнули мозг, не повредив жизненно важные центры и крупные сосуды. Не было обильного кровоизлияния, гематомы и как такового сдавления головного мозга», – отметили в РКБ.

Оперировать взялись хирурги отделения нейрохирургии №2, они аккуратно извлекли щетку из головы, предполагая любой исход. Мужчина мог умереть в любую секунду от внезапно открывшегося кровотечения, но ему снова повезло. Все прошло идеально, нейрохирурги совместно с микрохирургом даже сделали пластику кожных покровов.

Фото: пресс-служба РКБ

«И через четыре часа довольные и обескураженные вышли из операционной. Через пару дней врача-пациента перевели из реанимации в отделение, и он постепенно пошёл на поправку. Как зубная щетка оказалась в черепе, история умалчивает. Но наш герой однозначно "родился в рубашке"», – отметили в клинике.