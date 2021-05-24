В РКБ Татарстана спасли мужчину, удалив часть печени вместе с разорвавшейся опухолью

В Республиканской клинической больнице Татарстана спасли мужчину, в печени которого разорвалась большая раковая опухоль. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением хирургии №2 РКБ Александр Киршин.

«В данной ситуации проблема была в том, что пациент был экстренным, его живот резко заболел в четверг. В пятницу, ближе к ночи, его к нам привезли. Мы его обследовали быстренько и в субботу утром, 1 мая, в выходной день, взяли в операционную», — отметил врач.

Автор фото: пресс-служба РКБ

Большая раковая опухоль проросла в левую печеночную вену, начала двигаться по сосудам прямо к сердцу, но разорвалась. На памяти хирурга это второй такой случай в РКБ. По словам Александра Киршина, такое происходит очень редко и требует быстрой реакции медиков, ведь из-за начавшегося внутрибрюшинного кровотечения часто происходят летальные случаи.

«Тут была применена та же методология, которая применяется при пересадке печени: пережимаются сосуды, выключается печень из кровообращения. Только здесь мы ее не удалили, а убрали один ее фрагмент», — рассказал хирург.

РКБ — единственная клиника в республике, которая занимается такими операциями, ведь там созданы все условия для трансплантации печени. В пресс-службе медучреждения рассказали, что в Татарстане методикой временного «выключения печени из кровообращения» владеют только в клинике.

Автор фото: Светлана Бочкарёва, пресс-служба РКБ

Спустя сутки после операции пациента перевели в обычную палату из реанимации, через два дня он начал ходить, а через неделю мужчину выписали. Дальше с ним будут работать специалисты Республиканского клинического онкодиспансера, чтобы предотвратить рецидив.

Александр Киршин посоветовал жителям республики проходить диспансеризацию, чтобы не столкнуться с подобным случаем.