news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  09:00
Эвелина Киселёва

В РКБ Татарстана спасли мужчину, удалив часть печени вместе с разорвавшейся опухолью

news_top_970_100

В Республиканской клинической больнице Татарстана спасли мужчину, в печени которого разорвалась большая раковая опухоль. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением хирургии №2 РКБ Александр Киршин. 

«В данной ситуации проблема была в том, что пациент был экстренным, его живот резко заболел в четверг. В пятницу, ближе к ночи, его к нам привезли. Мы его обследовали быстренько и в субботу утром, 1 мая, в выходной день, взяли в операционную», — отметил врач.

Автор фото: пресс-служба РКБ

Большая раковая опухоль проросла в левую печеночную вену, начала двигаться по сосудам прямо к сердцу, но разорвалась. На памяти хирурга это второй такой случай в РКБ. По словам Александра Киршина, такое происходит очень редко и требует быстрой реакции медиков, ведь из-за начавшегося внутрибрюшинного кровотечения часто происходят летальные случаи. 

«Тут была применена та же методология, которая применяется при пересадке печени: пережимаются сосуды, выключается печень из кровообращения. Только здесь мы ее не удалили, а убрали один ее фрагмент», — рассказал хирург. 

РКБ — единственная клиника в республике, которая занимается такими операциями, ведь там созданы все условия для трансплантации печени. В пресс-службе медучреждения рассказали, что в Татарстане методикой временного «выключения печени из кровообращения» владеют только в клинике. 

Автор фото: Светлана Бочкарёва, пресс-служба РКБ

Спустя сутки после операции пациента перевели в обычную палату из реанимации, через два дня он начал ходить, а через неделю мужчину выписали. Дальше с ним будут работать специалисты Республиканского клинического онкодиспансера, чтобы предотвратить рецидив. 

Александр Киршин посоветовал жителям республики проходить диспансеризацию, чтобы не столкнуться с подобным случаем.

#ркб #рак #онкология
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное