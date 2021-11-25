news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
25 ноября 2021  14:09

В РКБ Татарстана из-за гололедицы вдвое выросло количество пациентов с травмами

news_top_970_100

С образованием гололедицы на дорогах травматологам Республиканской клинической больницы Татарстана приходится оперировать в два раза чаще, чем раньше. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий отделением травматологии №1 Гамиль Гарифуллов.

Последние две недели травматологи клиники выполняют по 10-13 операций в день.

«Если до гололеда мы оперировали по 5-6 пациентов с травмами в день, то последние две недели это 10-13 пациентов в сутки. В основном, это сложные переломы шейки бедра, голени, лодыжки, предплечья и плеча», – отметил специалист.

#травмы из-за гололеда #РКБ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное