В РКБ Татарстана из-за гололедицы вдвое выросло количество пациентов с травмами

С образованием гололедицы на дорогах травматологам Республиканской клинической больницы Татарстана приходится оперировать в два раза чаще, чем раньше. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий отделением травматологии №1 Гамиль Гарифуллов.

Последние две недели травматологи клиники выполняют по 10-13 операций в день.

«Если до гололеда мы оперировали по 5-6 пациентов с травмами в день, то последние две недели это 10-13 пациентов в сутки. В основном, это сложные переломы шейки бедра, голени, лодыжки, предплечья и плеча», – отметил специалист.