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В РКБ Татарстана прооперировали женщину,в чьих руках разорвался баллон с удобрениями
Сложную восстановительную операцию лица провели врачи Республиканской клинической больницы Татарстана женщине, в руках которой взорвался баллон с удобрениями. Об этом сообщает пресс-служба клиники.
В августе прошлого года у 71-летней женщины из одного из районов Татарстана взорвался баллон с удобрением на дачном участке. Губы и нос оказались изуродованы, а кости лица сломаны. В районе медики оказали всю необходимую помощь, но нужна была плановая эстетическая операция.
Через полгода женщина обратилась в РКБ Татарстана к оториноларингологам и челюстно-лицевым хирургам.За несколько часов заведующий лор-отделением Марат Гилялов и доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии КГМУ Андрей Рудык с ассистентами и медсестрами практически заново «собрали» нос и верхнюю губу женщины.
Операция прошла успешно, женщину уже выписали домой.
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