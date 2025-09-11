В РКБ Татарстана прооперировали мужчину, у которого загноилась рана после укуса кошки

В Татарстане врачи Республиканской клинической больницы прооперировали мужчину после укуса домашней кошки. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Выяснилось, что 31 мая 50-летнего нижнекамца за ногу укусила кошка. Рана воспалилась, появился абсцесс голени, а затем флегмона, с чем мужчина и поступил в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу.

Из-за глубокого инфицирования медикам пришлось убирать ткани так, что в результате открылось сухожилие. На дальнейшее лечение и пластику мужчину направили в гнойное отделение РКБ Татарстана.

Гнойные хирурги клиники почистили рану и сделали пластику, чтобы она наконец-то зажила.

Пациента уже выписали. Через некоторое время ему придется снова приехать к врачам, чтобы проверить, все ли прижилось, и исключить необходимость новых операций.