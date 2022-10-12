В РКБ Татарстана помогли женщине родить первенца в 54 года

В Республиканской клинической больнице Татарстана помогли женщине стать впервые мамой в 54 года. Как врачи помогали женщине сохранять беременность и успешно родить, рассказали в пресс-службе клиники.

Эльвира и Рамиль поженились, когда им было по 25 лет. Пара очень хотела детей, но не получалось. Они обследовались, но результатов не было. Диагноз врачи не ставили, беременность просто не наступала.

В 37 лет супруги в первый раз решились на ЭКО. Дальше последовало еще две попытки, но они тоже закончились неудачей. Эльвира и Рамиль решили просто жить дальше, не зацикливаясь на детях. Пара начала строить дом.

«Когда дом уже стоял, красивый и такой долгожданный, мы снова загрустили. А для кого мы это строили все. Тогда муж предложил попробовать еще раз ЭКО, клетки же были замороженные», – рассказала Эльвира.

Но и четвертое ЭКО не увенчалось успехом. Тогда женщине позвонил врач и предложил повторить попытку. Супруги решили для себя, что она будет последней.

«Я была на работе. Звонит телефон. Вижу по номеру, что звонят из клиники. Без энтузиазма отвечаю, уже как обычно. Готовлюсь услышать очередной отрицательный ответ, а мне говорят – ваш ХГЧ 700. Я опешила», – рассказала женщина.

Фото: Пресс-сужба РКБ

Супруги были счастливы. Решили, не рассказывать о беременности родственникам и друзьям. Эльвира и Рамилю на тот момент было по 54 года.

Женщина начала наблюдаться у врача акушера-гинеколога. Ближе к девятой неделе Эльвиру положили в больницу на сохранение, а на 14-й ее направили в отделение гинекологии РКБ. Там женщине пришлось наложить шов на шейку матки из-за ее неспособности оставаться в закрытом состоянии во время беременности.

Гинекологи проводили сохраняющую терапию. Через пару недель Эльвиру выписали, но спустя месяц вновь госпитализировали – по месту жительства беременная легла в отделение гинекологии Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Ребенок «торопился» появиться на свет, но на таком маленьком сроке шансов выжить у него было немного.

Через неделю Эльвиру перевели в Перинатальный центр РКБ в отделение патологии беременных. Шов, который наложили на матку, начал расползаться, околоплодный пузырь опустился, все шло к преждевременным родам.

Но врачи РКБ решили довести беременность до нужного срока, чтобы ребенок родился здоровым. Женщине назначили несколько препаратов, чтобы поддерживать беременность. Эльвире можно было только лежать, только в это положении и с такой терапией были шансы выносить долгожданного ребенка.

Женщине назначили препараты, чтобы внутренние органы малыша формировались чуть быстрее – таким образом специалисты готовили малышку к раннему рождению, процесс мог начаться в любой момент. Родители узнали, что они ждут девочку.

В пресс-службе больницы рассказали, что лечащий врач в отделении патологии беременных начинала и заканчивала день визитом к Эльвире – доктора очень сильно переживали за нее. Команда медиков понимала, что роды могут начаться в любой момент, и тогда все будет зависеть только от профессионализма неонатологов и акушеров.

На 32-й неделе у Эльвиры отошли воды и начались схватки. Оперировала дежурная бригада вечером в пятницу: сделали все быстро, качественно и деликатно, добавили в РКБ.

Фото: Пресс-служба РКБ

Сразу после рождения дочка Эльвиры заплакала, но потом замолчала. Мама даже не успела увидеть свою долгожданную малышку – девочку увезли в отделении реанимации новорожденных. Легкие ребенка развились не до конца и несколько дней ее выхаживали детские реаниматологи. Потом малышку перевели к маме, которая ждала ее целых 30 лет.

«Я знала, что все будет хорошо. Верила! Это, пожалуй, самое главное в таких делах. Еще важно попасть в грамотные руки. Вот за это – низкий поклон каждому врачу, который со мной прошёл этот путь», – сказала Эльвира и поцеловала дочку.