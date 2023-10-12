В РКБ Татарстана по частям собрали лицо беременной, которую покусала собака из питомника

В Республиканской клинической больнице Татарстана помогли беременной женщине, лицо которой разодрала собака из питомника. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

В минувшие выходные 36-летнюю беременную женщину привезли из районной больницы на скорой помощи в РКБ. Срок беременности 32 недели, на лице были рваные раны.

По словам пациентки, она хотела погладить собаку. Но животное оказалось недружелюбным и набросилось на женщину.

В РКБ женщине обработали раны, сделали укол от столбняка и провели пластику тканями. Челюстно-лицевому хирургу Руслану Тагирову и оториноларингологу Алексею Васильеву удалось восстановить щеки, нижнюю губу и подбородок.