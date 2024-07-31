В РКБ Татарстана оказывают помощь двоим рабочим, в которых ударила молния

Двое мужчин получили травмы после удара молнии в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе больницы.



39-летний и 52-летние мужчины передвигались под дождем, в какой-то момент в них ударила молнии. Около десяти утра сегодня пострадавших на скорой доставили в Республиканскую клиническую больницу.



39-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени 30 % поверхности тела, госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое. 52-летний мужчина с жалобами на боль и онемение в области ног госпитализирован в отделение острого хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции под наблюдение.