В РКБ Татарстана из бронхов 82-летнего мужчины без операции достали зубную коронку

В Республиканскую клиническую больницу Татарстана обратился 82-летний мужчина с жалобами на кашель и подозрение на инородное тело в бронхах. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе больницы.

Оказалось, что полгода назад у пожилого человека треснула зубная коронка. Утром он проснулся без нее, однако значения этому не придал.

Спустя время пенсионера начал беспокоить кашель. Он сходил в больницу, там ему сделали рентген и увидели инородный предмет, после чего направили в РКБ. На компьютерной томографии врачи республиканской клиники увидели, что та самая коронка находится в бронхах мужчины.

Фото: пресс-служба РКБ

«Коронку удалили без наркоза, эндоскопически. Бронхологи зашли с эндоскопом через рот и достали инородный предмет», — рассказали в больнице.

Сейчас 82-летний пациент хорошо себя чувствует. Провели манипуляцию эндоскопист Фанис Нурмиев и торакальный хирург Андрей Кукушкин.