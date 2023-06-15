В РКБ спасли мужчину, которому рыбная кость разорвала пищевод

В Республиканской клинической больнице Татарстана спасли мужчину, который подавился рыбной костью. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

В РКБ обратился 51-летний мужчина, у него появились сильные боли в районе шеи, принимать пищу он попросту не мог.

«Врачи попробовали сделать ФГДС, но эндоскоп не прошел. Так медики убедились в том, что пищевод разорван из-за инородного предмета», – рассказали в РКБ.

Оказалось, что полтора дня назад мужчина ел уху и подавился. А кость застряла в пищеводе.

Фото: Пресс-служба РКБ

Без разрезов удалить кость было невозможно, понадобилась помощь торакального хирурга. Бульямин Магомедов через маленький разрез на шее удалил инородный предмет.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, пока питается через зонд, чтобы пищевод зажил.

Врачи РКБ поделились, что пациенты с такими проблемами поступают к ним один-два раза в месяц. Медики призвали татарстанцев быть предельно аккуратными при поедании рыбы.