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Ру Тат
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4 октября 2021  12:21

В РКБ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Казанью

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В Республиканскую клиническую больницу сегодня утром доставили троих пострадавших в ДТП в Лаишевском районе на трассе Казань – Оренбург.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что около половины пятого утра автомобиль КИА Rio въехал в грузовик дорожников.

Один из пассажиров легковушки – 47-летний мужчина – скончался на месте аварии.

 

Фото: Госавтоинспекция Казани

«41-летний мужчина и 50-летняя женщина – оба поступили к нам с переломами ребер, тупыми травмами живота и повреждением внутренних органов. Оба были прооперированы», – рассказал агентству заведующий отделением хирургии №1 РКБ Руслан Зефиров.

Еще одна женщина – 47 лет – была доставлена в больницу, как рассказали в пресс-службе, с переломами руки и челюсти. Всем троим оказывается необходимая помощь.

#РКБ #состояние пострадавших
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