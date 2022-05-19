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Ру Тат
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Здоровье
19 мая 2022  09:28

В РКБ прооперировали жителя Татарстана, которому рыбья кость проткнула кишечник

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53-летний мужчина обратился в приемный покой Республиканской клинической больницы. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе клиники, у мужчины были все признаки перитонита.

По словам пациента, некоторое время назад он случайно проглотил рыбью кость, но не придал этому особого значения. По собственному признанию, мужчина даже не подумал, что может произойти что-то страшное.

В РКБ мужчине сделали МРТ и забрали на операцию – как выяснилось, кость проткнула кишечник и вышла в брюшную полость.

 

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Хирурги аккуратно удалили кость, зашили кишечник и перевели пациента в палату. Через несколько дней мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой», – рассказали агентстсву в пресс-службе РКБ.

 

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

 

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