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Общество 4 августа 2023 16:14

В РКБ предупредили, что мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт их главного врача

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В РКБ предупредили, что мошенники создали фейковый аккаунт главного врача Рафаэля Шавалиева и от его имени рассылают различные поручения.

«Если Вам пришло сообщение от главного врача в телеграм, перепроверьте аккаунт. Если есть сомнения, позвоните Рафаэлю Фирнаяловичу», – сообщили в пресс-службе РКБ.

Отмечается, что настоящий аккаунт Рафаэля Шавалиева в телеграм без фотографии. И там указан номер телефона 8 (927) 249 48 68.

#ркб
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