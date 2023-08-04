В РКБ предупредили, что мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт их главного врача

В РКБ предупредили, что мошенники создали фейковый аккаунт главного врача Рафаэля Шавалиева и от его имени рассылают различные поручения.

«Если Вам пришло сообщение от главного врача в телеграм, перепроверьте аккаунт. Если есть сомнения, позвоните Рафаэлю Фирнаяловичу», – сообщили в пресс-службе РКБ.

Отмечается, что настоящий аккаунт Рафаэля Шавалиева в телеграм без фотографии. И там указан номер телефона 8 (927) 249 48 68.