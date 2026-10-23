Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в РКБ показали часть стационара после капитального ремонта. Больница обзавелась новыми палатами со всеми удобствами и необходимым оборудованием.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Очень хорошее подразделение РКБ получилось. Здесь в частности будет находиться сосудистая хирургия, и мы очень признательны нашим проектировщикам и строителям, которые дали возможность нашим коллегам работать в новых и современных условиях. Самое главное, что люди будут получать высококвалифицированную помощь в новом, качественном месте. Мы посещаем готовое палатное отделение, а также сейчас проходит реконструкция сердца этой больницы – операционного блока», – сказал Министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, что модернизацию РКБ анонсировал в конце прошлого года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, руководство региона наметило проект по модернизации ведущих высокотехнологичных центров. Также модернизация ждет городские и районные больницы.

Последняя модернизация в клинике проводилась к Универсиаде 2013 года. Как объяснили в клинике, сложность в организации капитальных ремонтных работ заключалась в том, что РКБ ранее не подпадала ни под одну из существующих программ модернизации.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Масштабное обновление, подчеркнули в пресс-службе РКБ, позволит повысить качество медицинской помощи и создать современную инфраструктуру для пациентов и медицинского персонала.