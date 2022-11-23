В РКБ однофамильцам из одного города пересадили почки от одного донора

В Республиканской клинической больнице Татарстана двум пациентам-однофамильцам пересадили почки от одного человека. Об этом рассказали в видео-проекте «Снег Медиа».

Руслан Минемуллин и Ильнат Минемуллин оба из Кукмора, но не родственники – до встречи в РКБ, признаются, друг друга даже не знали.

«Это уникальный случай, что совпало все. Я имею в виду и фамилия, и возраст, и донор, и место жительства. Я думаю, что это действительно очень здорово, и это впервые в нашей практике», – отметила терапевт-нефролог отделения пересадки почки РКБ Ксения Ситкина.

Заведующий отделением пересадки почки врач-уролог Алмаз Гайнуллов в свою очередь рассказал, что операция обоих длилась около трех часов, параллельно работали две операционные бригады. А прошли операции стандартно.

«Нас даже вместе увезли в реанимацию, в операционную. Мы друг друга видели до анестезии. После операции вместе подняли в отделение, потом вместе на гемодиализ и лечение ходили», – рассказал Руслан Минемуллин.

Новые почки мужчин прижились и начали нормально работать.

«Сейчас мы стали родственниками, даже можно сказать братьями. У нас есть одинаковый орган, похожий друг на друга по всем генетическим параметрам», – сказал Руслан.