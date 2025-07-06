В Рио-де-Жанейро стартовал саммит БРИКС

В Рио-де-Жанейро открылся саммит объединения БРИКС, председателем которого в 2025 году выступает Бразилия. Встреча проходит на территории Музея современного искусства, а саммит продлится до понедельника. Об этом сообщает РИА Новости.

В районе проведения мероприятия усилены меры безопасности: прилегающая территория оцеплена, дежурят сотрудники силовых структур, задействована бронетехника. Полиция также контролирует соседние улицы.

Церемония встречи официальных делегаций запланирована на 9:30 по местному времени (15:30 мск). Российскую делегацию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии в формате видеосвязи.

Участники саммита рассмотрят итоги работы объединения в трех ключевых направлениях: политико-стратегическом, экономическом и гуманитарном. Также в повестку включены актуальные глобальные и региональные вопросы.