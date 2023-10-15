В Риме прошел фестиваль татарской и башкирской культур

В Риме прошел фестиваль татарской и башкирской культуры познакомивший итальянцев с национальными традициями двух российских республик — Татарстана и Башкортостана. Об этом рассказали в Фонде содружества «Башкортостан — Италия» в Италии.

В течение трех дней были организованы выступления с участием артистов из Уфы, Москвы и Италии, а также творческие встречи, фотовыставки и премьера нового документального фильма. Ключевым событием стал вечер в Российском центре науки и культуры, который вызвал особый интерес и прошел с аншлагом благодаря колориту и самобытности татарского и башкирского народов.

В событии приняли участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов, выпускник Академии музыки в Милане Рафис Хуснутдинов, солист Башкирского государственного театра оперы и балета Рим Рахимов, солистка Татарского культурного центра Москвы Рената Бадамшина, а также поэтесса и автор песен Алия Солтан.

«Италия относится к тем странам, где народ хорошо относится к России, понимает взаимосвязи нашей истории. Многие с самыми разными точками зрения приходят к нам и говорят: мы понимаем особенности геополитического момента, но политика приходит и уходит, мир меняется, а Данте, Чайковский, Гёте и Сервантес остаются навсегда», — отмечает руководитель Российского центра науки и культуры в Риме Дария Пушкова.