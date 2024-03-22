Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Риме при полном аншлаге прошли «Нуреевские сезоны»
В Риме, Русском доме, прошел при полном аншлаге VI Международный культурный проект «Нуреевские сезоны», посвященный 86-й годовщине со дня рождения легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева, которая отмечалась 17 марта.
Организаторы события отметили, что проект стал возможен благодаря поддержке Всемирного конгресса татар и лично председателя нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василя Шайхразиева. На открытии фестиваля было зачитано его приветственное слово.
«Рудольф Нуреев по праву считается одним из самых ярких представителей татарсткого народа. В Татарстане помнят, чтят и гордятся нашим соотечественником. Значение Нуреева огромно не только для татарского народа, но и для всей мировой культуры. Поэтому сегодняшнее мероприятие является событием мирового машстаба», – отмечалось в телеграмме.
Также участников события поприветствовали председатель Ассоциации культуры «Татары в Италии» Зугра Мажитова и поэтесса Алия Султан, которая прочитала на татарском стихотворение собственного сочинения, посвященное Нурееву.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»