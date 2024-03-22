В Риме при полном аншлаге прошли «Нуреевские сезоны»

В Риме, Русском доме, прошел при полном аншлаге VI Международный культурный проект «Нуреевские сезоны», посвященный 86-й годовщине со дня рождения легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева, которая отмечалась 17 марта.

Организаторы события отметили, что проект стал возможен благодаря поддержке Всемирного конгресса татар и лично председателя нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василя Шайхразиева. На открытии фестиваля было зачитано его приветственное слово.

«Рудольф Нуреев по праву считается одним из самых ярких представителей татарсткого народа. В Татарстане помнят, чтят и гордятся нашим соотечественником. Значение Нуреева огромно не только для татарского народа, но и для всей мировой культуры. Поэтому сегодняшнее мероприятие является событием мирового машстаба», – отмечалось в телеграмме.

Также участников события поприветствовали председатель Ассоциации культуры «Татары в Италии» Зугра Мажитова и поэтесса Алия Султан, которая прочитала на татарском стихотворение собственного сочинения, посвященное Нурееву.

Рудольф Нуреев – выдающийся танцор балета XX века, балетмейстер. Родился 17 марта 1938 года. Мать танцора — татарка, отец — башкир. В 16 лет был зачисле в труппу Уфимского оперного театра, в 1955-м начал учиться в ленинградском хореографическом училище им. А. Вагановой. В 1958 году работал солистом балета Ленинградского театра имени С.М. Кирова (сегодня Мариинский театр). С 1961 года начал работать за рубежом, начал выступать в Королевском балете в Лондоне и в скором времени стал мировой знаменитостью, выступал в Европе, США, Японии, Австралии. С 1983 по 1989 год работал директором балетной труппы Гранд-опера в Париже. Снимался в кино.