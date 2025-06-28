В РФС заявили, что Россия будет претендовать на проведение международных турниров

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Глава РФС Александр Дюков заявил, что после возвращение к международным соревнованиям Россия будет претендовать на проведение крупных международных футбольных турниров, как чемпионаты мира, Европы и финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем», – цитирует Дюкова Odds.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года после начала геополитических событий на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

Ранее Казань была лишена права проведения Суперкубка УФАА, который должен был пройти летом 2023 года. Санкт-Петербург был лишен права проведения финала Лиги Чемпионов 2022 года.