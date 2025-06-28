news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 июня 2025 12:47

В РФС заявили, что Россия будет претендовать на проведение международных турниров

Читайте нас в
Телеграм
В РФС заявили, что Россия будет претендовать на проведение международных турниров
Фото: rfs.ru

Глава РФС Александр Дюков заявил, что после возвращение к международным соревнованиям Россия будет претендовать на проведение крупных международных футбольных турниров, как чемпионаты мира, Европы и финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем», – цитирует Дюкова Odds.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года после начала геополитических событий на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

Ранее Казань была лишена права проведения Суперкубка УФАА, который должен был пройти летом 2023 года. Санкт-Петербург был лишен права проведения финала Лиги Чемпионов 2022 года.

#сборная России по футболу #Россия #УЕФА #ФИФА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

27 июня 2025
В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

27 июня 2025