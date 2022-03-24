В РФС запросили у государства снижения налогового бремени на профессиональный футбол

Глава РФС Александр Дюков рассказал о мерах по поддержке российского футбола на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации. Первостепенной задачей он обозначил снижение налогов для клубов.

«Мы направили соответствующее обращение. Пакет мер объемный, порядка 10 мер. Задача, которую ставим перед собой — договориться, чтобы снизить налоговое бремя на профессиональный футбол. Оно составляет порядка 20% на клубы. Не сравниваю футбол с нефтянкой, но есть сферы деятельности, где налоговая нагрузка меньше. Профессиональные клубы важны — это более 10 тысяч рабочих мест. Плюс дополнительные рабочие места компаний, которые сотрудничают с клубами. Мы видим вновь растущий интерес к российскому футболу и надо сохранить его дальше», — цитирует Дюкова «Матч-ТВ».

Напомним, что российские и белорусские клубы были исключены из еврокубков. А сборная России потеряла возможность сыграть в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира по футболу в Катаре.