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На главную ТИ-Спорт 26 февраля 2025 15:55

В РФС выступили с заявлением по будущему Валерия Карпина в сборной России

В РФС выступили с заявлением по будущему Валерия Карпина в сборной России
Фото: fc-rostov.ru

В РФС прокомментировали будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. По словам чиновников, наставник продолжит свою работу в рамках действующего контракта.

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», – цитирует слова РФС «Чемпионат».

Напомним, вчера Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Контракт специалиста с клубом был разорван по обоюдному согласию.

#футбол #спорт
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