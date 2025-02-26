В РФС выступили с заявлением по будущему Валерия Карпина в сборной России

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В РФС прокомментировали будущее Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. По словам чиновников, наставник продолжит свою работу в рамках действующего контракта.

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», – цитирует слова РФС «Чемпионат».

Напомним, вчера Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Контракт специалиста с клубом был разорван по обоюдному согласию.