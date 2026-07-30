В РФС ввели трехуровневую сертификацию мячей

Фото: rfs.ru

Российский футбольный союз запустил новую систему сертификации игровых мячей, сообщается на сайте союза. Главная цель — повысить качество инвентаря, который используется на всех уровнях отечественного футбола. Теперь вся продукция, прошедшая проверку, будет распределяться по трём категориям в зависимости от назначения и требований к характеристикам.

– «РФС Старт» — для массового футбола. Здесь соблюдаются минимальные стандарты качества при максимальной доступности по цене.

– «РФС Стандарт» — для подготовки резерва и любительских лиг. Предъявляются более строгие требования к износостойкости и безопасности, такие мячи допускаются на официальные спортивные мероприятия.

- «РФС Про» — для профессионального футбола. Эти мячи должны соответствовать самым высоким мировым нормам и обладать первоклассными игровыми свойствами.

Параллельно в регламенты соревнований под эгидой РФС внесены обязательные поправки: отныне на матчах разрешается использовать только мячи, имеющие сертификат категории «РФС Про» либо международный сертификат «FIFA Pro». Таким образом, союз ужесточил контроль над экипировкой, чтобы стандартизировать условия игры на всех этапах — от дворовых площадок до крупных стадионов.