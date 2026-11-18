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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможность участия сборной России в Кубке Америки 2028 года. По его словам, технически это осуществимо, однако вопрос требует тщательного анализа с точки зрения целесообразности.

«Технически возможно всё, но нужно понимать, насколько это рационально. Средняя продолжительность перелёта, даже если всё в порядке и без задержек, составляет от 36 часов. Давайте начнём с опроса клубов Российской Премьер-Лиги и узнаем их позицию относительно того, в каком состоянии они будут получать игроков, которые на недельную паузу будут улетать в другие временные слоты. Проанализируем это и подумаем над рациональностью этого решения», – приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Генсек РФС также отметил, что участие в турнире требует серьёзной подготовки. «К нему нужно готовиться, туда нужно добираться, проходить акклиматизацию. Это не вопрос просто желания. Есть определённая нагрузка, есть задачи, в том числе по восстановлению игроков, по их подготовке к новому футбольному сезону. Это большая совокупность проблем», – добавил он.

Напомним, что ранее комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский призвал РФС и министра спорта Михаила Дегтярёва рассмотреть заявку на Кубок Америки – 2028, назвав это «единственной возможностью сыграть на крупном турнире до ЧМ-2030» . Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.