На главную ТИ-Спорт 26 декабря 2025 16:05

В РФС планируют снимать очки с клубов-должников

Фото: rfs.ru

В Российском футбольном союзе всерьез задумались о снятии очков с клубов, у которых имеются задолженности по трансферным сделкам и выплатам посредникам. Эту информацию накануне подтвердил вице‑президент РФС Денис Соловьев.

«Снимать очки в случае задолженности клубов — слишком суровое наказание? А брать на себя финансовые обязательства, которые вы не можете выполнить, это нормально? Как человек, который работает в бизнесе, могу сказать, что не надо брать такие обязательства, это ненормально. Иначе будь готов, что ты понесешь наказание», – заявил Соловьев «Матч ТВ».

По информации «РБ Спорта» долг, который будет значится по состоянию на 15 января повлечет вычет одного очка в системе турнирной таблицы. Если задолженность будет не погашена к 15 апреля (к этапу лицензирования на будущий сезон), то клуб может лишится ещё трех баллов.

По итогам первой половины чемпионата РПЛ возглавляет таблицу «Краснодар» 40 очками, на втором месте – «Зенит» (39 очков), на третьем – «Локомотив» (37).

#премьер-лига #РФС #футбол
