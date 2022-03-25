В РФС отвергли претензию «Рубина» на судейство в матче с ЦСКА

Экспертно-судейской комиссии РФС рассмотрела претензию «Рубина» на работу футбольного арбитра Кирилла Левникова в матче казанцев против ЦСКА в Москве. Напомним, команда Леонида Слуцкого крупно уступила (1:6) в этой игре.

Казанский клуб попросил оценить решения арбитра в эпизодах с засчитанными голами ЦСКА на 5-й и 11-й минуте матчах. Судейская комиссия признала принятые Левниковым решения верными.

«Судья правильно зафиксировал взятие ворот команды «Рубин» на 5-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды ЦСКА Юсуф Языджи, забивший мяч в ворота команды «Рубин», в момент верховой передачи мяча ему партнером по команде не находился за линией вне игры, которая в данном эпизоде определялась по положению мяча, а не предпоследнего игрока обороняющейся команды, что и было подтверждено ВАР при проверке взятия ворот», - говорится в сообщении пресс-службы РФС о моменте с первым голом.

«Судья правильно зафиксировал взятие ворот команды «Рубин» на 11-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока атакующей команды ЦСКА Хесуса Медины, по мнению членов ЭСК, являлся ненаказуемым, так как данный игрок пытался убрать руку, направляя её не к мячу, а от мяча, контакт произошел с точкой руки, очень близкой к телу, и футболист предварительно сыграл в мяч ногой. Учитывая тот факт, что не сам этот игрок после случайного контакта мяча с рукой забил мяч в ворота соперника, а его партнер по команде, судья принял правильное решение засчитать взятие ворот», - говорится в мотивировочной части решения комиссии по второму эпизоду.

Следующий матч чемпионата России по футболу «Рубин» проведет в Казани 1 апреля против подмосковных «Химок».