В РФС надеются на скорое возвращение на международную арену

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился успехами работы с международными федерациями в направлении работы по возвращению сборной России на мировую арену.

«Это очень сложная работа, которая ведётся под руководством министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва со многими федерациями. Хорошо, что многие федерации, а не только РФС, который вёл это направление с 2022 года, присоединились к работе. Отлично, что у них есть успехи. И этот успех добавляет шансов остальным федерациям, кто ещё не восстановился, поскорее восстановиться в правах.

Допуск в футболе? Есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут. Мы надеемся на ближайшее решение для начала Международного олимпийского комитета, давайте подождём», – цитирует Митрофанова ТАСС.

Все российские команды отстранены от участия в мировых стартах с 2022 года. Ранее МОК (Международный олимпийский комитет) рекомендовал всем международным федерациям рассмотреть допуск российских и белорусских команд на юношеские соревнования.

В настоящее время официально до мировых стартов российские и белорусские спортсмены со своей нацсимволикой допущены по трем видам спорта: дзюдо, тхэквондо и водным видам.