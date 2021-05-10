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Ру Тат
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10 мая 2021  01:03

В РФПИ опровергли сообщения о срыве переговоров с Германией по поставке «Спутника V»

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Сообщения в СМИ о том, что переговоры по поставкам российской вакцины «Спутник V» в Германию зашли в тупик, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью о том, что Москва якобы сможет поставить вакцину не ранее августа из-за задержек в производстве. Также газета написала, что тогда необходимость в российском препарате исчезнет, поскольку Берлин планирует осенью получить достаточный объем вакцины от других производителей.

В РФПИ отметили, что публикация в немецком издании — часть кампании по дезинформации с целью не допустить российскую вакцину на европейские рынки. Там пояснили, что за последнее время Bild опубликовала более 15 статей о «Спутнике V» с некорректными фактами и ссылками на анонимные источники.

Отмечается, что переговоры с ФРГ о закупке препарата продолжаются. 

«Вакцина „Спутник V“ может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны», — подчеркнули в фонде.

коронавирус
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