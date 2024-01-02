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В РФ заработал закон о доплате к пенсии тренеров, готовивших олимпийских чемпионов
С 1 января 2024 года вступил в силу закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые готовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр.
Разработчиками закона стали депутат Госдумы 7-го созыва Ольга Павлова, зампердседателя Государственной Думы Сергей Неверов, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, зампредседателя Совфеда Инна Святенко и Депутат Госдумы 7-го созыва Александр Карелин.
Согласно новому закону, теперь к данной пенсии полагается прибавка. Размер доплаты, пишет ТАСС, составит 250% от размера социальной пенсии - 12 585 рублей в месяц.
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